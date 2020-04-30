اكد الأستاذ محمد المامون أحمد اسحق دير ادارة النقل العام والبترول ان مشكلة الغازالتي عانت منها ولاية النيل الابيض خلال الفترة الماضية فى طريقها الى الحل .
وقال بحسب سونا: ان هناك كمية كبيرة يجري تفريغها فى ميناء بورتسودان تبلغ اثنى عشرة الف طن خصصت للولايات واضاف بان ادارته الآن بصدد ترحيل الكمية المخصصة للولاية والتى ستساهم بقدر كبير فى حل الضائقة التى تمر بها الولاية بعدم توفر الغاز وابان ان الكميات المصدق بها سيتم توزيعها وفق قرارات الوالى المكلف فى استلام وضبط وتوزيع الغاز والتى وجدت القبول والرضاء من المواطنين.
واضاف بإنه لم تطرأ أى زيادة فى أسعار الغاز إلا ان هناك مقترحات خرج بها اجتماع مجلس النقل الذى عقد خلال الايام الماضية بحضور الوكلاء وموزعي الغاز تم رفعها لوزير المالية المكلف لاتخاذ قرارات بشانها واضاف بان هناك استقرار فى مشتقات البترول الاخرى من بنزين وجاز بكل محليات الولاية وقال ان موظفى الادارة العامة النقل والبترول يعملون بشكل متواصل رغم الظروف التى تمر بها البلاد لتوفير الاحتياجات من المواد البترولية خدمة لمواطنى الولاية.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر ازمة الغاز بالنيل الأبيض فى طريقها الى الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.