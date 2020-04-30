ازمة الغاز بالنيل الأبيض فى طريقها الى الحل

اكد الأستاذ محمد المامون أحمد اسحق دير ادارة النقل العام والبترول ان مشكلة الغازالتي عانت منها ولاية النيل الابيض خلال الفترة الماضية فى طريقها الى الحل .

وقال بحسب سونا: ان هناك كمية كبيرة يجري تفريغها فى ميناء بورتسودان تبلغ اثنى عشرة الف طن خصصت للولايات واضاف بان ادارته الآن بصدد ترحيل الكمية المخصصة للولاية والتى ستساهم بقدر كبير فى حل الضائقة التى تمر بها الولاية بعدم توفر الغاز وابان ان الكميات المصدق بها سيتم توزيعها وفق قرارات الوالى المكلف فى استلام وضبط وتوزيع الغاز والتى وجدت القبول والرضاء من المواطنين.

واضاف بإنه لم تطرأ أى زيادة فى أسعار الغاز إلا ان هناك مقترحات خرج بها اجتماع مجلس النقل الذى عقد خلال الايام الماضية بحضور الوكلاء وموزعي الغاز تم رفعها لوزير المالية المكلف لاتخاذ قرارات بشانها واضاف بان هناك استقرار فى مشتقات البترول الاخرى من بنزين وجاز بكل محليات الولاية وقال ان موظفى الادارة العامة النقل والبترول يعملون بشكل متواصل رغم الظروف التى تمر بها البلاد لتوفير الاحتياجات من المواد البترولية خدمة لمواطنى الولاية.

الخرطوم: أخبار الخليج 365