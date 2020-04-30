الصحة: فيروس كورونا يصل معظم ولايات السودان وعدد المصابين “318”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الصحة القومية في السودان، إن فيروس كورونا المستجد انتشر في معظم الولايات، بعد أن سجلت حالات الإصابة بالفيروس فيها منذ ظهور المرض في السودان.

وأعلنت وزارة الصحة القومية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضاف إلى تسجيل 3 حالات وفيات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدد حالات الإصابة في السودان أرتفع الى “318” حالة، متضمنة 25 حالة وفاة. وان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 31 حالة.

وسجلت ولاية الخرطوم 33 حالة، الجزيرة 9 حالات غرب كردفان حالة واحد. حسب ما أعلنته وزارة الصحة القومية الثلاثاء.

ووفقا لاحصائيات وزارة الصحة القومية سجلت ولاية الخرطوم “289” حالة الجزيرة “17” حالة “3” حالات ونهر النيل “3” حالات، أما ولايات “النيل الابيض ، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الاحمر، سنار، غرب كردفان حالة واحدة لكل ولاية، منذ ظهور المرض ليصل عدد الولايات الى 10 ولايات ينتشر فيها “كوفيد -19”