شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية باﻹنابة بولاية النيل الأزرق د. عبدالعظيم احمد رزق خلو الولاية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقال في اجتماع غرفة الطوارئ هنالك حالة اشتباه واحدة غير مؤكدة لرجل في الأربعينات من عمره قادم من منطقة بيضا شمال الرصيرص وأنه تم ارسال العينة إلى معمل الفحص المركزي وسيتم الإعلان عن النتائج حال الفراغ من عمليات الفحص وأضاف أنه تم التقصي عن الحالات اﻷخرى التي تم التبليغ عنها وأتضح أنها غير مطابقة لتعريف الحالة لفيروس كورونا وأبان أن الوزارة اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي طارئ مشيرا الي انه تم الفراغ من تجهيز عنبر العزل بقسم الجناح الخاص في مستشفى الدمازين إلى جانب الترتيبات الجارية لتجهيز مستشفى الصداقة كعنبر عزل ثاني ولفت عبد العظيم ان مكونات غرفة الطوارئ في المجالات المختلفة تنتشر في كافة محليات الولاية وتعمل ليل نهار تعزيزا لجهود مكافحة كورونا وشدد على ضرورة التزام المواطنين بموجهات السلطات الصحية فيما يتعلق بإجراءات التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بالفيروس وأضاف أن الجهد مصوب لتشديد فرض حظر التجوال في ربوع الولاية

وعبر عن شكره لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف وكل الشركاء لدعمهم ومساهمتهم في تجهيز عنبر العزل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيل الأزرق تؤكد خلوها من الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.