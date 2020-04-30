خبراء إقتصاديون يمتدحون التحسن في توفير الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إمتدح خبراء ومراقبون التحسن الذي طرأ على صعيد توفر الخبز وأرجعوا ذلك للاجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

وقال د. نجم الدين عبدالله الخبير الاقتصادي في تصريح صحفي بأن هناك تحسن قد حدث في توفير الخبز للمواطنين مشيرا إلى إنحسار في ظاهرة إصطفاف المواطنين أمام المخابز داعياً للإستمرار في مثل هذه الإجراءات التي أنهت حالة طويلة من المعاناة وسط المواطنين مؤكدا على ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات المختصة لاستدامة توفر الخبز للمواطن.

وأوضح ان المواطنين باتوا يستشعرون العمل الضخم الذي الذي تقوم به اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي وهو ما قاد الي حدوث إنفراج في السلع الأساسية.

من جانبه ثمن د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية مجهودات القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو في معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال ترؤسه للجنة الطوارئ الاقتصادية مشيراً إلى التقدم الذي تحقق في إمدادات الوقود في محطات الخدمة بجانب غاز الطبخ وذلك بفضل القرارات الشجاعة للقائد مؤكدا ان كل المساعي التي يقوم بها الفريق أول محمد حمدان دقلو تأتي من منطلق إيمانه العميق بأن الثورة الشعبية لم تأتي إلا لراحة المواطن لذلك ظل يعمل ليل نهار من أجل حل ومعالجة الازمات الاقتصادية التي باتت تؤرق المواطن في معاشه اليومي.

وشدد جامع على ضرورة معاقبة الوزراء الذين ليس لهم عطاء واضح في الحكومة الانتقالية خاصة الوزراء الذين ترتبط وزاراتهم بحياة ومعاش الناس داعياً إلى عدم المجاملة والتهاون في ذلك.