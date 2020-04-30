السلطات الامنية تدفع بتعزيزات من قوات مشتركة الى سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دفعت السلطات الامنية بتعزيزات من قوات مشتركة الى سجن كوبر كتحوطات امنية للوقفة الاحتجاجية التى اعلنت عنها اسر المعتقلين خاصة بعد ثبوت حالة الكورونا على احمد هارون وتشير متابعات التيار نت الى أن سلطات السجن حجرت كل القسم الجنوبي بالسجن بعد ثبوت الحالة بما فى ذلك قوات الشرطة المشرفة على الحراسة فى وقت ساد فيه القلق من نزلاء السجن خوفا من انتشار الوباء وانتقاله إليهم.

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