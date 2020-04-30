إقرار عقوبات رادعة للمخالفين للجنة ازالة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع؛ عن تعديلات تمت في قانون ازالة التمكين؛ تمثلت في إضافة مواد عقابية تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن لكل من يرفض تنفيذ القانون دون ذكر اي تفاصيل إضافية.

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