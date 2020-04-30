مزارعون بالنيل الأبيض يطالبون بمراجعة ملف فساد المتـعافي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب المئات من مزارعي النيل الابيض بفتح ملف فساد وزير الزراعة السابق في عهد النظام البائد اسماعيل المتعافي الذي يملك مزارع مساحتها 3الاف فدان.

وقال عدد من المزراعين لـ(الجريدة) :تم تمليك بعض الأراضي الى أحد العمد، ونوهوا الى تعرضهم لضغوط من المتعافي حيث اشترط للتعاقد معهم توفير المياه لمزارع القمح، على أن يأخذ ٧٥ % من المحصول والباقي للمزارع، وأردف المزارعون الذين رفضوا التعاقد معه بأنه قام بقفل المياه من مزارعهم ما أدى لفشل القمح، فاضطروا لقبول التعاقد معه، ولفتوا الى امتلاكه مشاريع للقمح بالدويم، الى جانب أراضي في شبشة وجبال عرشكول والشوال تبلغ مساحتها ٣الف فدان، خصصت لمشروع مدينة سكنية، بالاضافة إلى امتلاكه شركة حيوانية .