اصابة قيادات بجامعة الخرطوم بكورونا

الخليج 365: أعلنت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى طه عن اصابة عدد من منسوبي الجامعة بفايروس كورونا.

وكتبت فدوى في تغريدة على حسابها الشخصي (عاجل الشفاء لمنسوبي جامعة الخرطوم من فيروس كورونا بروف احمد حسن فحل مدير مركز المايستوما، وابنه، الدكتور شداد محمد مدير مستشفى سوبا، الدكتور بشرى ابنعوف كلية الطب، الاستاذة نفيسة مهنا كلية الصحة العامة. والحمد لله على تعافي بروفسور مدثر التنقاري، مدير الجامعة الأسبق من الفيروس).

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