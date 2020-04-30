شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هددت وزارة المالية باتخاذها اجراءات قانونية في مواجهة قناة الحزيرة بسبب ايرادها خبر ،حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة تابعة لدولة عربية.

وطابت الوزارة القناة بتقديم إعتذار رسمي وأكدت في بيان لها عدم صحة ماوردته الجزيرة واعتبرت ذلك يمس بمقدرات إستراتيجية مثل ميناء بورتسودان، و أضاف البيان أن ماحدث يعتبر خطأ جسيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية تخير قناة الجزيرة القطري بالاعتذار الرسمي او المقاضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.