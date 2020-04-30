وزير الاعلامك اننا نراهن على وعي الشعب السوداني في التعاطي مع...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح اسفه لعدم استجابة المواطنين لحظر التجوال الشامل الذى فرض نتيجة تداعيات جائحة كورونا بالبلاد، واصفا الاوضاع بانها “خطيرة” وتتطلب من الجميع الالتزام بالحظر الشامل.

وقال الوزير في تصرح صحفي مساء امس الاربعاء عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية ما لم يحدث انخفاض في مستويات الاصابة فلا يتوقع احد انفراج فى الاجراءات الاحترازية التى اتخذت لمجابهة جائحة كورونا.

واضاف الوزير “اننا نراهن على وعي الشعب السوداني في التعاطي مع خطورة المرض وسرعة انتشاره والاستجابة للقرارات والاجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية”.

ودعا الوزير الشعب السوداني بالاطلاع على ما يدور فى العالم من خطورة المرض، مبينا ان هذا المرض ليس خاصا بالسودان بل منتشر في كل دول العالم ما يستدعي انتباه ووعي المواطن بخطورته.

وناشد فيصل المواطنين بالاطلاع على التقارير الطبية والتى وصفها بأنها تسجل ارقام مخيفة مرعبة ، مبينا أن المرض لم يعد محصوراً في ولاية الخرطوم بل الآن امتد الى عشرة ولايات ومن الممكن ان يمتد بشكل اكبر وتتضاعف الأعداد بسرعة شديدة جدا فى الولايات

واعرب الوزير عن امله في أن يقدر الجميع خطورة المرض وسرعة انتشاره وان يتقيدوا بالاجراءات الموجودة داعياً كافة الجهات المشاركة في معركة الوعي بخطورة المرض وخاصة اللجان والروابط الطلابية والمساهمة الفاعلة في تبصير المواطنين بأهمية الانتباه لدواعي الحظر الشامل مشيدا بجهود اللجان المختلفة في توفير السلع الاساسية للمواطنين

ولفت فيصل الى وجود اجماع بان المواطنين لم يلتزموا بالتطبيق الشامل للحظر مع بداية شهر رمضان مشيرا الى الحركة الكبيرة التى تشهدها الأسواق وحركة المواطنين داخل مدن الولاية الثلاث والأحياء بجانب انتظام حركة المواصلات وعودة بيع الاطعمة والشاي وقال ” اننا سنضطر الى اتخاذ اجراءات اضافية للحد من ذلك”.

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واشار الوزير الى الترتيبات الجارية لتوفير الوقود والغاز للمواطنين ، خلال الفترة القادمة، لافتا الى استغلال بعض المواطنين ذلك للقيام بتخزين بعض الوقود وبيع الوقود الى جهات اخرى.

وفيما يتعلق بمسألة توفير الوقود قال ” سيحدث فيها مراجعات” لافتا الى ان المبررات انتفت تماما كما سيتم خلال اليومين القادمين مراجعة ان تظل الخدمة متوفرة للكوادر الطبية والامنية والجهات التى تتطلب طبيعة عملها اثناء الحظر ، مبينا انه سيتم تخصيص محطات وقود خاصة للشركات التى تعمل فى مجال السلع التموينية

وقال ” لم نقل ان الازمة انتهت، ولكن اي مراقب للأوضاع بشكل عام يشاهد انفراجاً في توفير بعض السلع الاساسية” وان هناك انفراجاً نسبياً في سلعتي الخبر والغاز في بعض المناطق.

وبشر المواطنين بوصول عدد من البواخر بمواد تغطي احتياجات البلاد لمدة ثلاثة اشهر، مشيراً الى الاجراءات التى ستتخذ بشأن عمليات تهريب السلع وناشد المواطنين التعاون مع الجهات المختصة للحد من التهريب

واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة اعدت برنامجا لتوصيل السلع من المنتج الى المستهلك مباشرة باسعار الجملة داخل الخرطوم لمدة 5 ايام اعتبارا من الغد عبر مراكز البيع المخفض

وناشد الوزير المواطنين بالاستجابة الى قرارات الجهات المختصة والمتعلقة بمنع الصلاة داخل المساجد والتوقف عن اداء صلاة التراويح، مشيرا الى انه تم الاستعانة بآراء الفقهاء ورجال الدين فى هذا الصدد.