شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب حمزة إبراهيم حمزة. جاء هذا القرار – حسب البيان الرسمي- استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الانتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩م، وقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال رقم (124)لسنة 2020م، وبناءً علي توصية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي. ووجه القرار وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الاخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يعفي الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.