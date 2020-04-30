عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 30 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة :

وزير الصحة : البلاد دخلت مرحلة الخطر

إعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

عشرة سنوات سجن لمن يرفض تنفيذ قانون إزالة التمكين

كمال كرار: يجب أن لا يرفع الحظر كلياً عن المواطنين

الخارجية : الحديث عن رهن سيادة السودان لـ”البعثة السياسية” محض افتراء

تشكيل لجنة لمراقبة وتوزيع السلع الاستراتيجية

رابطة الاطباء الاشتراكيين تدعو قوى الثورة لمناهضة زيادات الدواء

هيئة محامي دارفور تشرع في تقديم العون القانوني للقراي

اعفاء مدير نظافة محلية الخرطوم

مزارعون بالنيل الأبيض يطالبون بمراجعة ملف فساد المتعافي

ارتفاع سعر جوال الدقيق المدعوم إلى (690)

إعادة (1135) من مفصولي (سودانير) للخدمة

تأجيل المؤتمر الاقتصادي لحين انجلاء وباء (كورونا)

التيار

نبيل أديب ل(التيار): لا أدافع عن شقيق المخلوع .

وزير الصحة: البلاد دخلت مرحلة الخطر.

توالي إرتفاع الإصابة بكورونا في السودان و(57) حالة جديدة.

تأجيل المؤتمر

لحين إنجلاء وباء (كوفيد 19)

الشرطة الأمنية بكسلا تضبط مستودعا به (9000) أنبوبة غاز .

لجنة طوارئ الخرطوم تعلن قرارات جديدة بشأن الوقود .

وقفة إحتجاجية للمطالبة بإطلاق رموز النظام البائد .

تفعيل برنامج (من المنتج للمستهلك) بولاية الخرطوم .

الوطن

حمدوك يعيد المفصولين من سودانير .

اعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب .

وزير الصحة زيادة الأدوية المصنعة محليا غير مبررة .

الوليد مادبو : أثيوبيا شيدت سد النهضة في أرض سودانية تاريخ وحضارة .

الإعلان عن (57) حالة جديدة مصابة بكورونا (3) وفيات .

ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة وخبراء ينصحون بمعالجات .

أخبار اليوم

افورقي يبرق البرهان ويهنئ الشعب السودانى بشهر رمضان .

قرار بإعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب .

والي الخرطوم المكلف يقر بوجود ضعف في تقديم الخدمات بالمحليات .

طفلتان تتعافيان من كورونا التي التقطتاها من والدهما الطبيب .

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السوداني

البرهان يتلقى رسائل تهنئة من رئيس دولة الإمارات ونائبه ومن ولي عهد أبو ظبي .

حمدوك يشارك في الإجتماع المشترك للإتحاد الأفريقي والهيئات الإقتصادية التابعة .

كباشي يلتقي رئيس مكتب الإتحاد الافريقي بالخرطوم .

وزير الصحة: ما تبقى من إمدادات يكفي لأسبوعين والوضع الحالي لا يسر ومزعج .

إعادة العالقين غير ممكنة حاليا.. الحكومة تحذر: الأوضاع غير مرضية وتضطر لإتخاذ إجراءات إضافية .

قوى الإجماع ترفض مجلس السلام وتطالب بحله .

السوداني الدولية

والي الخرطوم المكلف يلزم الضباط الإداريين بالزي الرسمي والتواجد الميداني .

إصابة بالكورونا في كوادر مركز جبرة .

استعراض تطبيق استخراج تصاريح المرور عبر الهواتف .

لجان المقاومة توزع الغاز بالسامراب .

اليوم التالي

هيئة مياه الخرطوم: تسيير تناكر يومياً لمناطق شح ونقص المياه والمعالجات مستمرة لإحتواء المشكلة .

وصول (10) بواخر وقود وغاز إلى بورتسودان بدعم من حميدتي .

الآلية الإقتصادية العليا تقرر إنشاء بورصة للذهب وإجراء عطاءات لإستيراد القمح والوقود .

وزير الصحة: لن نسمح بدخول العالقين في ظل الأوضاع الراهنة .

النيل الدولية

تسجيل (57) إصابة جديدة بفيروس كورونا و (3) وفيات .

أكرم: مركز العزل بـ (جبرة) إمتلأ والأدوية تكفي لمدة أسبوعين .

فيصل يؤكد: انفراج الإجراءات الإحترازية رهين بانخفاض مستويات الإصابة .

وزير الصحة: الزيادة في أسعار الأدوية المحلية غير مبررة ومرفوضة .

أسرة عبدالباسط حمزة تكشف حقيقة مهاجمة مزرعته وتفاصيل ما جرى مع أفراد حراسة الشرطة .