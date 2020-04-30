العدل والمساواة: لا نقاتل مع حركة بوكو حرام في تشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشار الاستاذ معتصم أحمد صالح الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أمين الإعلام الى وجود تقارير في وسائط التواصل الاجتماعي والاسافير تنشر بأسماء مستعارة تتستر خلفها جهات مغرضة ولها أجندات مفضوحة ضد حركة العدل والمساواة السودانية تبينت بشكل جلي بين سطورما يبث بصورة شبه يومية.

وكشف صالح في تصريحات لوكالة الانباء (سونا) أنه ورد ضمن هذه التقارير أن حركة العدل والمساواة السودانية تقاتل بجانب جماعة بوكو حرام الإرهابية ضد القوات التشادية في بحيرة تشاد مبينا بأنها فرية وعارية من الصحة تماما، فهي لا تعدو كونه بهتان منسوج من وحي خيال مريض متدني القدرات.

Advertisements

وتساءل كيف يستقيم عقلاً أن تقاتل الحركة ضد القوات التشادية و تصمت دولة تشاد على ذلك دون احتجاج رسمي او شكوى جهيرة، و تحتضن في نفس الوقت بعض قيادات الحركة في ارضها و قال ما هي مصلحة الحركة في محاربة دولة تشاد والقتال ضدها، و علاقاتها بالدولة والقيادة التشادية في احسن حالاتها وقد استقبلت القيادة التشادية وفدا كبيرا من الحركة بقيادة رئيسها في شهر ديسمبر القريب.

و اضاف ماذا ستكسب الحركة من القتال في صفوف جماعة إرهابية عالمية نددت بها كل دول العالم ومنظماتها، واتحدت لمحاربتها في الوقت الذي أعلنت فيه حركة العدل والمساواة السودانية مرارا وتكرارا وعبر بيانات وتصريحات استعدادها التام للتعاون مع العالم لمحاربة الإرهاب.

واضح معتصم أن هدف الجهات التي تنشر هذه البيانات، هو ضرب العلاقة الطيبة بين الحركة و دولة تشاد، و تشويه صورة الحركة، وتعطيل عملية سلام السودان الجارية في جوبا، و نسيت ان الأطراف المعنية أوعى واكبر من ان تنطلي عليها مثل هذه الحبكات.