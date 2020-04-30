إرتفاع سعر جوال الدقيق المدعوم وشكاوي من التلاعب

الخليج 365 :

كشف تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، عن ارتفاع سعر جوال الدقيق المدعوم إلى (690) جنيه بدلاً عن السعر المقرر بـ(550) جنيه.

واتهم التجمع بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الخميس، المحليات بالتسبب في ارتفاع اسعار الدقيق المدعوم. وشكا من التلاعب في حصص الدقيق المدعوم لعدد من المخابز التي لا تصلها حصتها المقررة.

ووصف التجمع قرار استبدال الوكلاء بالمحليات لتوزيع الدقيق بالقرار الخاطئ. وتوقع عودة ازمة الخبز خلال الايام المقبلة، حال لم تسع الجهات ذات الصلة إلى حل المشكلة.