اصابة 20 من الكوادر الصحية بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجلت الاثنين اول حالة وفاة بين الكوادر الطبية بفايروس كورونا وتوفيت أمل النور بمركز العزل بجبرة وتوفى صيدلي بامدرمان وقدرت مصادر طببية عدد المصابين من الجيش الابيض بمايقارب الـ 20 من الكوادر الطبية ،عقب زيادة عدد الكوادر الطبية التي انتقلت لها العدوى بفايروس كورونا اثناء تأدية واجبها الانساني .

واكدت الفحوصات بحسب صحيفة الجريدة، اصابة 7 من الكوادر الطبية بولاية الجزيرة عقب حجر 17 منهم لمخالطتهم مريض بالكورونا وأصيبت الاثنين د سماهر ابو عركي البخيت واربعة من زملائها .

وطالبت وزارة الصحة باصدار احصائية مفصلة بعدد المصابين من الحقل الطبي وبحسب ذات المصادر فقد أكدت الفحوصات إصابة إستشاري جراحة التجميل ومُدير مستشفى سوبا الدڪتور (شدّاد محمد) بعدوى ڪورونا واصيب كذلك د أحمد حسن الفحل استشاري الجراحة .

واعتبر تجمع التمريض السوداني ان فيروس كورونا المستجد إختبار حقيقي لقدرة و كفاءة إدارات المراكز الصحية و المستشفيات و حتى وزارة الصحة في كيفية إدارة الأزمة وشدد على ضرورة توفير أدوات الحماية الشخصية PPE و تجهيز مراكز خاصة بفرز حالات الإشتباه بعيدا عن المستشفيات و المراكز العامة يراعى فيها طرق السيطرة على العدوى ، و تدريب الكوادر الطبية و الصحية على كيفية وقاية أنفسهم و كيفية التعامل مع المرضى حاملي الفيروس لاهمية سلامة الكادر يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء.