التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفذت أسر المعتقلين من النظام البائد، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام سجن كوبر للمطالبة بنقلهم للإقامة الجبرية بمنازلهم بعد إصابة والي شمال كردفان الأسبق أحمد هارون بفايروس كورونا. Advertisements وحملت الأسر لافتات كتب عليها (الحرية للمعتقلين السياسيين)، (إدخال الكورونا السجن محاولة لإغتيال المعتقلين). وحملت الأسر الحكومة مسؤولية المعتلقين السياسيين، و هتفوا بحسب صحيفة السوداني: (يا تحاكموهم يا تفكوهم)، (يا تفكوهم يا تفكوهم). وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى سجن كوبر على جسري النيل الأزرق وكوبر تزامناً مع الوقفة الاحتجاجية لأسر المعتقلين. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هتفت (يا تحاكموهم يا تفكوهم) أسر المعتقلين تنفذ وقفة إحتجاجية أمام سجن كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.