مصانع استيم تقدم دعماً للصحة الاتحادية لمجابهة جائحة كورونا

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تسلمت وزارة الصحة الإتحادية الدعم المقدم من مصانع استيم للمياه والعصائر الطبيعية والبالغ قدره خمسة ملايين جنيه لدعم جهود الوزارة في مكافحة جائحة كورونا المستجد الذى سلمه مدير عام المجموعة محمد سوسان للسيد وزير الصحة الاتحادية دكتور أكرم علي التوم. Advertisements وقد شمل الدعم أيضاً تقديم مياه الشرب الصحية والعصائر الطبيعية للكوادر الصحية العاملة في مراكز العزل ومرضى كورونا المنومين بتلك المراكز طيلة فترة العزل . والتزم سوسان بحسب سونا، بإنشاء مراكز للحجر الصحى للعاملين لديهم فى المجموعة على أن يكون الإشراف من قبل الوزارة الإتحادية وذلك كتحوطات من جانبهم فى حماية منسوبيهم وتخفيفا للضغط على ميزانية الطوارئ الصحية بالبلاد. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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