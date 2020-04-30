إيقاف العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة بالجزيرة

أصدر الدكتور فخر الدين علي ياسين مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الجزيرة اليوم الخميس قراراً قضى بإيقاف العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة والتي تشمل المستشفيات والمستوصفات والمراكز ومعامل العيادات وعيادات الوسط والأسواق. Advertisements وقال فخر الدين بحسب سونا: إن هذا القرار جاء بناءً علي توصية اللجنة الفنية الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا وللحد من الإزدحام بهذه المؤسسات. وناشد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي أصحاب هذه المؤسسات وضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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