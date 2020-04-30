رئيس مجلس السيادة يحتسب الفريق ركن مزمل سلمان غندور

الخميس 30 أبريل 2020

يحتسب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن و رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والسادة نواب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات المسلحة ومنسوبيها في كل أنحاء السودان عندالله تعالي المغفور له بإذن الله فقيد الوطن الفريق الركن مزمل سلمان غندور الذي وافته المنية ولبى نداء ربه اليوم بالسلاح الطبي إثر علة لم تمهله طويلا .



وبفقده فقدت القوات المسلحة أحد قادتها الأفذاذ ورموزها الذين تركوا بصماتهم واضحة في تاريخها المجيد فقد أفنى الفقيد جل حياته في خدمة الوطن وقواته المسلحة متنقلا بين تشكيلاتها ووحداتها ومناصبها القيادية وهو من الذين شهدوا ميلاد الجيش وعاصروا مخاض البدايات ووضعوا اللبنات فهو من ضباط الدفعة الأولى في الكلية الحربية السودانية وتمددت من بعد إسهاماته على إمتداد الوطن وخارجه في مختلف ضروب الحياة والعمل .

ونسأل الله تعالى أن ينزل على قبره شآبيب الرحمة والمغفرة وينزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان ... إنا لله وإنا إليه راجعون.