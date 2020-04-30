الخميس 30 أبريل 2020 اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وبناءً علي توصية لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية قرارا بالموافقة على توصيات اللجنة التي نصت على إعادة المفصولين من شركة الخطوط الجوية السودانية منذ يونيو 1989م وحتي ديسمبر 2018م وذلك وفقا للأتي: 1-إعادة المفصولين الواردة أسمائهم بالكشف رقم (1) للخدمة وإلحاقهم بزملائهم الذين مازالوا بالخدمة وعددهم (1135). 2-تحسين معاش المذكورين بالكشف رقم (2) أسوة بزملائهم في الخدمة وعددهم (649). 3-ترفيع الدرجات الوظيفية لعدد (375). ووجه القرار وزارات (المالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والبنى التحتية والنقل) والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يصدر قراراً باعادة مفصولين لسودانير وتحسين معاش آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.