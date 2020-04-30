بكلمات مؤثرة “ضياء الدين بلال” ينعي الفريق “مزمل غندور”

بكلمات مؤثرة نعى رئيس تحرير صحيفة السوداني الأستاذ ضياء الدين بلال الفريق مزمل سلمان غندور قائلاً: رحم الله سعادة الفريق ركن مزمل سلمان غندور، فقد رحل عن دنيانا الفانية ، بعد عمر تجاوز ال 90 عاما.

الراحل قائد عسكري عرف بالشجاعة وقوة الشخصية ، وسياسي مثير للجدل ووزير سابق في العهد المايوي، ومؤرخ متجرد له كتب ومؤلفات في السياسة والقانون العسكري، وقانوني ضليع. ذهبت اليه قبل أكثر من عام بمنزله ببحري لأخذ افادات لبرنامج الكشاف بقناة سودانية 24.

وقال بلال بحسب صحيفة السوداني: كنت ارغب في أخذ افادات مختصرة، فوجئت بذاكرة فولاذية وكنز معلومات تاريخية نادرة ، بعضها غير قابل للنشر.

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كان ضمن الدفعة الاولى بالكلية الحربية ،رحلوا جميعا قبله للدار الاخرة، وبقي هو كالسيف، يكتب ويصارع ويجادل ويقول كلمته للتاريخ وشهادته على العصر.

لم يكن امامي من خيار سوى اغتنام الفرصة، قمت بتسجيل ثلاث ساعات توثيقية نادرة، لم تبث ولا تزال بمكتبة قناة سودانية 24 ، ربما هو التسجيل الوحيد له بالفضائيات السودانية ،حسب علمي.

تغمد الله سعادة الفريق ركن مزمل سلمان غندور بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء انا لله وانا اليه راجعون تعازينا لأسرته الكريمة.

يذكر ان الفقيد يُعد من الرعيل الأول للقوات المسلحة السودانية، ويمثل الدفعة الأولى للكلية الحربية السودانية، وكان من القادة القلائل الذين وضعوا لبنات الجيش في البلاد.

ولد مزمل سليمان غندور عام 1928م بمدينة أمدرمان وتدرج في العمل العسكري حتى أصبح ملحقاً عسكرياً بسفارة السودان بلندن ووزيراً للداخلية في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وله عدة مؤلفات منها الوجيز في الأحكام العسكرية.

الخرطوم: أخبار الخليج 365