التاريخ: 30-أبريل-2020
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كشف تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، عن ارتفاع سعر جوال الدقيق المدعوم إلى (690) جنيه بدلاً عن السعر المقرر بـ(550) جنيه.
واتهم التجمع في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة أمس، المحليات بالتسبب في ارتفاع اسعار الدقيق المدعوم. وشكا من التلاعب في حصص الدقيق المدعوم لعدد من المخابز التي لا تصلها حصتها المقررة.
ووصف التجمع قرار استبدال الوكلاء بالمحليات لتوزيع الدقيق بالقرار الخاطئ. وتوقع عودة ازمة الخبز خلال الايام المقبلة، حال لم تسع الجهات ذات الصلة إلى حل المشكلة.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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