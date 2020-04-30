تأجيل المؤتمر الاقتصادي لحين انجلاء وباء (كورونا)

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أعلنت الحكومة تأجيل ثاني للمؤتمر الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تصريح أمس إنه سيتم تحديد موعد جديد بعد انتهاء الوباء. Advertisements وأكد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر آدم الحريكة، أن إرجاء موعد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري بعقد الورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل على الإنترنت. وأضاف بحسب صحيفة الجريدة، ظروف جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على حركة ولقاء المواطنين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي أمراً لا غنى عنه”. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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