اعفاء مدير نظافة محلية الخرطوم

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اصدر المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم مصطفى دفع الله أمس قرارا بإعفاء مدير نظافة محلية الخرطوم العميد معاش متوكل عباس دياب . Advertisements وبحسب صحيفة الجريدة، أن الخرطوم ظلت نعاني من تراكم النفايات في شوارعها بصورة مزرية قبل وبعد سقوط النظام. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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