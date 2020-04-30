هيئة محامي دارفور تشرع في تقديم العون القانوني للقراي

أعلنت هيئة محامي دارفور شروعها في تقديم العون القانوني لمدير مركز المناهج د عمر القراي وكشفت في الوقت ذاته عن اتجاهها

لتحريك إجراءات جنائية ضد الجرائم التي تمس السلامة العامة والمرتكبة ضد القراي.

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وقال تعميم الأمين العام للهيئة الصادق حسن القراي شخصية عامة، ويتولى وظيفة عامة، ومن حق الكافة توجيه النقد إليه من أجل تحقيق المصلحة العامة، ولكن هنالك من استغل الوسائط الاعلامية لإشانة سمعته بالكذب الضار ودمغه بالمرتد الزنديق والتحريض لإهدار دمه، وحذرت الهيئة من أسمتهم بالمغرر بهم من مغبة الإنسياق خلف الحملة الكيدية التجريمية بإسم الدين ضد د/ القراي، وأكدت بحسب صحيفة الجريدة، أن من يقف خلف تلك الحملة خلفها دعاة الفتنة الجنائية والمتاجرة بالدين لدفع المغرر بهم بإسم الدين والجهاد لإهدار دم الدكتور عمر القراي.

الخرطوم: أخبار الخليج 365