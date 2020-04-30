كمال كرار: يجب أن لا يرفع الحظر كلياً عن المواطنين

أرجع القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار تزايد الاصابات بفايروس كورونا خلال الايام الماضية لعدم التزام المواطنين بالحظر الشامل.

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وأكد كرار في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، أن معظم الاصابات التي تم الاعلان عنها مؤخرا كانت جراء المخالطه في الاسواق والمركبات العامة ، وأشار إلى أن الحظر الشامل كان له تاثيراً على كثير من الاسر فضلاً عن تاثيره على عجلة الاقتصاد المحلي والعالمي . وشدد علي ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية ، وطالب بعدم رفع الحظر كلياً ، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى أنتشار الوباء بصورة أكبر ، داعيا الحكومة الانتقالية بتقديم الدعم المادي والعيني لاصحاب المهن الهامشيه والحرفية ، حتي يتمكنوا من تجاوز هذه الفترة الصعبة التي تتعلق بجائحة كورونا.

الخرطوم: أخبار الخليج 365