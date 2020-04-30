كمال كرار: يجب أن لا يرفع الحظر كلياً عن المواطنين

التاريخ: 30-أبريل-2020
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أرجع القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار تزايد الاصابات بفايروس كورونا خلال الايام الماضية لعدم التزام المواطنين بالحظر الشامل.
وأكد كرار في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، أن معظم الاصابات التي تم الاعلان عنها مؤخرا كانت جراء المخالطه في الاسواق والمركبات العامة ، وأشار إلى أن الحظر الشامل كان له تاثيراً على كثير من الاسر فضلاً عن تاثيره على عجلة الاقتصاد المحلي والعالمي . وشدد علي ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية ، وطالب بعدم رفع الحظر كلياً ، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى أنتشار الوباء بصورة أكبر ، داعيا الحكومة الانتقالية بتقديم الدعم المادي والعيني لاصحاب المهن الهامشيه والحرفية ، حتي يتمكنوا من تجاوز هذه الفترة الصعبة التي تتعلق بجائحة كورونا.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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