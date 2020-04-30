عشر سنوات سجن لمن يرفض تنفيذ قانون إزالة التمكين

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع؛ في تغريدة له على تويتر عن تعديلات تمت في قانون ازالة التمكين؛ تمثلت بحسب صحيفة الجريدة في إضافة مواد عقابية تصل عقوبتها الى عشرة سنوات سجن لكل من يرفض تنفيذ القانون. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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