والي النيل الازرق يصدر قرارا بمنع الصلوات بالمساجد

اصدر اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف الحاقا لقرارات الحظر السابقة قرارا امس بمنع اقامة الصلوات في المساجد لكل الاوقات وصلاة التراويح وصلاة الجمعة على ان تكتفي المساجد بحسب سونا، برفع الاذان والتنبيه بأن الصلاة بالرحال. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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