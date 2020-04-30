ترفيع (المعامل وبنوك الدم) بالبحر الأحمر الى ادارة عامة

أصدر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المفوض بولاية البحر الاحمر د ٠زعفران محمد احمد الزاكي قرار خاص بفصل إدارة المعامل وبنوك الدم من الادارة العامة للطب العلاجي وترفيعها بحسب صحيفة آخر لحظة ،الي الادارة العامة للمعامل وبنوك الدم٠ الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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