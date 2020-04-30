نقل مهام (10) مكاتب لشركة الموارد المعدنية بالولايات للأبحاث الجيولوجية

التاريخ: 30-أبريل-2020
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أصدر مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بالشركة السودانية للموارد المعدنية عبدالله علي أحمد (شم)، قراراً بنقل مهام مدراء مكاتب الشركة السودانية بولايات ( البحر الأحمر، كسلا، القضارف، النيل الأزرق، شمال كردفان، شمال دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور، وسط دارفور وجنوب كردفان) الي مدراء مكاتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالولايات المذكورة.
وأوضح القرار أن المهام المنقولة تتضمن التنسيق مع حكومات الولايات بالإضافة للإشراف والرقابة على جميع انشطة التعدين التقليدي بما فيها إدارة أسواق التعدين ومواقع الإنتاج والغرابيل والحفر الكبيرة والإشراف على نقل وترحيل مخلفات التعدين التقليدي واى مهام أخرى بالتنسيق مع مدراء الأسواق بالولايات التي تم نقل المهام فيها، وأكد عبدالله شم بحسب صحيفة آخر لحظة،أن القرار جاء استناداً على قرار وزير الطاقة والتعدين الخاص بإخضاع أعمال الرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بقطاع التعدين للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.
يذكر أن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أصدر قرار قبل يومين بنقل عدد من مدراء الشركة بالولايات إلى رئاسة الشركة بالخرطوم.
الحرطوم: أخبار الخليج 365
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