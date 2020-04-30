بعد إصابته بـ”كورونا”.. الصحفي صلاح الحويج: بالله عليكم خليكم في بيوتكم.. المرض خطير.. خطير

أُصيب الزميل الصحفي صلاح الحويج بفيروس كورونا، ويخضع حالياً للحجر الصحي بمنزله، بعد أن تعذر دخوله مركز الحجر بجبرة.

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وقال الحويج بحسب صحيفة التحرير، إنه اتصل بإدارة الوبائيات، ولكن لم يرد عليه أحد، ولم يأت أحد لأخذه لمركز الحجر، حتى يتلقى العلاج

اللازم له. وأوضح أنه يتلقى علاجاً بلدياً، ومضادات حيوية، ووصف أعراض كورونا أنها تتمثل في (كحة جافة، وفتور عام، وحرارة مرتفعة، وصداع شديد)، وطمأن بأنه بخير، وقال الزميل أبوبكر عابدين أن الحويج حمله رسالة إلى الأهل والأصدقاء والزملاء بأنه بخير وروحه المعنوية مرتفعة، كما حذر من الاستهانة بالمرض، وقال في رسالته: “بالله عليكم خليكم في بيوتكم والتزموا بالاحتياطات الصحية،

فالمرض خطير خطير”.

الخرطوم: أخبار الخليج 365