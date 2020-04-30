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خروج مسؤول مصاب بـ(كورونا) من مركز جبرة قبل إكمال فترة الحجر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 30-أبريل-2020

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كشف مصدر طبي عن خروج احد مصابي فيروس كوفيد 19 من مركز جبرة للعزل قبل اكمال فترة الحجر مبينا أن نتيجة فحص الأخير إيجابية.

 

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ونبه المصدر في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية إلى أن المصاب يتقلد منصب يعتبر المسؤول الأول عن الإدارة العامة لأحد المرافق الصحية لعلاج فيروس وأوضح أن الفترة التي قضاها بالحجر لم تتعد (١٠) أيام.

 

وأبدى المصدر تخوفه من نتاج ذلك التصرف الذي اسماه اﻻهمال واللا مبالاة بخطورة الموقف وما يترتب عليه من اصابات محتملة المخالطين له.

الخرطوم: أخبار الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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