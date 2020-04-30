المالية تهدد بمقاضاة قناة الجزيرة

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة هددت وزارة المالية باتخاذها اجراءات قانونية في مواجهة قناة الحزيرة بسبب ايرادها خبر ،حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة تابعة لدولة عربية. Advertisements وطالبت الوزارة القناة بتقديم إعتذار رسمي وأكدت في بيان لها بحسب صحيفة آخر لحظة عدم صحة ما اوردته الجزيرة واعتبرت ذلك يمس بمقدرات إستراتيجية مثل ميناء بورتسودان، و أضاف البيان أن ماحدث يعتبر خطأ جسيم. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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