صحة النيل الأزرق: خلو الولاية من الإصابة بكورونا

أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية باﻹنابة بولاية النيل الأزرق د. عبدالعظيم احمد رزق خلو الولاية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقال في اجتماع غرفة الطوارئ هنالك حالة اشتباه واحدة غير مؤكدة لرجل في الأربعينات من عمره قادم من منطقة بيضا شمال الرصيرص وأنه تم ارسال العينة إلى معمل الفحص المركزي وسيتم الإعلان عن النتائج حال الفراغ من عمليات الفحص>

وأضاف بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه تم التقصي عن الحالات اﻷخرى التي تم التبليغ عنها وأتضح أنها غير مطابقة لتعريف الحالة لفيروس كورونا وأبان أن الوزارة اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي طارئ مشيرا الي انه تم الفراغ من تجهيز عنبر العزل بقسم الجناح الخاص في مستشفى الدمازين إلى جانب الترتيبات الجارية لتجهيز مستشفى الصداقة كعنبر عزل ثاني ولفت عبد العظيم ان مكونات غرفة الطوارئ في المجالات المختلفة تنتشر في كافة محليات الولاية وتعمل ليل نهار تعزيزا لجهود مكافحة كورونا وشدد على ضرورة التزام المواطنين بموجهات السلطات الصحية فيما يتعلق بإجراءات التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بالفيروس وأضاف أن الجهد مصوب لتشديد فرض حظر التجوال في ربوع الولاية

وعبر عن شكره لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف وكل الشركاء لدعمهم ومساهمتهم في تجهيز عنبر العزل.

الخرطوم: أخبار الخليج 365