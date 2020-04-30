أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 30 ابريل 2020م

عناوين الصحف الإلكترونية:

– عالقو السودان في مصر: أكرم أهاننا وضلل الشعب ببيان فطير ومستفز يحمل فيه العالقين مسؤولية فشله

– لجنة إزالة التمكين تعلن عن تسليم أبناء عبد الباسط حمزة (محمد وحمزة) أنفسهم للشرطة بعد حادثة المزرعة

– “ثوار خلف رجل السلام” تدعم الفريق اول محمد حمدان حميدتي

– متخفية بشعار فريق مانشستر سيتي.. طائرة إماراتية تحط بالخرطوم لبحث دعم حفتر بمقاتلين من السودان

– وزير الصحة: ما تبقى من إمدادات يكفي لأسبوعين والوضع الحالي لا يسر ومزعج

– بالصورة: “كيس” داخل القصر الجمهوري بالسودان “يثير فضول” مواقع التواصل

السودان: أفورقي يدحض الشائعات ويرسل برقية للبرهان

الاتحاد الإفريقي يدعم جهود السودان لتحقيق السلام الشامل

السودان: حمدوك يطيح الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

في بيان حول بعثة الأمم المتحدة.. وزارة الخارجية تؤكد حرصها على القرار الوطني

الحكومة: الوضع خطر والحظر الشامل غير مطبق

السودان: هل يستطيع حميدتي صناعة السلام في الخرطوم وجوبا؟

والي الخرطوم المكلف يقر بوجود ضعف في تقديم الخدمات بالمحليات

لجان المقاومة بالعباسية توزع الخبز مجاناً لأسر الشهداء

لجنة لمراقبة انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم

قوى الإجماع ترفض مجلس السلام وتطالب بحله

البرهان يتلقى رسائل تهنئة من رئيس دولة الامارات ونائبه ومن ولي عهد أبو ظبي

استونيا تقدم المساندة والدعم السياسي للسودان في مجلس الأمن

كباشي يلتقي رئيس مكتب الاتحاد الافريقي بالخرطوم

البرهان يبحث مع بومبيو رفع السودان من “قائمة الإرهاب”

بقيمة مليار جنيه.. تاور يتسلم تبرع الرياضيين لدعم مكافحة كورونا

السودان: بالصور.. ووقفة احتجاجية لأسر المعتقلين السياسيين أمام القيادة العامة

رئيس السيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس افورقي

والي الخرطوم: يعترف بوجود ضعف للخدمات ومشكلات مفتعلة بالمحليات

مجلس الأمن الدولي يناقش تنفيذ ولاية (يونسفا) المؤقتة على أبيي

لجنة إزالة التمكين تعلن سطو عصابة مسلحة بقيادة أولاد “عبدالباسط حمزة” على مزرعة والدهم المصادرة وتنهب سيارات

قوة مسلحة تستلم مزرعة عبد الباسط حمزه

نشطاء سودانيون يطالبون بإدخال “عجور” سوداني يفوق حجم طفل موسوعة غينيس

قرارات بإعادة هيكلة حزب الجبهة الشعبية

الخارجية تطالب بعثاتها في الخارج بحصر السودانيين العالقين

حملت لافتات (آباؤنا أحق بإطلاق السراح) أسر المعتقلين تنفذ وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري

السودان: إزالة التمكين: أبناء عبد الباسط حمزة نهبوا سيارات من مزرعة بحلة كوكو

السودان: مقطع فيديو مؤثر لإبنة عبد الرحيم محمد حسين

إجراءات صحية في سجن كوبر.. إصابة أحمد هارون بفيروس كورونا

في بيان حول بعثة الأمم المتحدة.. وزارة الخارجية تؤكد حرصها على القرار الوطني

عناوين الصحف الورقية

صحيفة الجريدة:

وزير الصحة : البلاد دخلت مرحلة الخطر

إعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

كمال كرار: يجب أن لا يرفع الحظر كلياً عن المواطنين

الخارجية : الحديث عن رهن سيادة السودان لـ”البعثة السياسية” محض افتراء

تشكيل لجنة لمراقبة وتوزيع السلع الاستراتيجية

رابطة الاطباء الاشتراكيين تدعو قوى الثورة لمناهضة زيادات الدواء

هيئة محامي دارفور تشرع في تقديم العون القانوني للقراي

اعفاء مدير نظافة محلية الخرطوم

مزارعون بالنيل الأبيض يطالبون بمراجعة ملف فساد المتعافي

إعادة (1135) من مفصولي (سودانير) للخدمة

ارتفاع سعر جوال الدقيق المدعوم إلى (690)

تأجيل المؤتمر الاقتصادي لحين انجلاء وباء (كورونا)

صحيفة آخر لحظة:

المالية تهدد بمقاضاة قناة الجزيرة

ترفيع (المعامل وبنوك الدم) بالبحر الأحمر الي ادارة عامة

تسجيل 57 اصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

صحة النيل الأزرق: خلو الولاية من الإصابة بكورونا

صحيفة الانتباهة:

السودان: حسين خوجلي يكتب: الآنسة كورونا تكسر حظر التجوال بالخرطوم

السودان: وزير الصحة: (مريض الكورونا نعطيه دربات وبندول وإذا ما نفع سيموت)

السودان: لجنة طوارئ الخرطوم تقرر منع تكدس العربات أمام طلمبات الوقود

السودان: العدل والمساواة: لا علاقة لنا مع بوكو حرام الارهابية

صحيفة السوداني الدولية:

– والي الخرطوم المكلف يلزم الضباط الإداريين بالزي الرسمي والتواجد الميداني

– اصابة بالكورونا في كوادر مركز جبرة

– استعراض تطبيق استخراج تصاريح المرور عبر الهواتف

– لجان المقاومة توزع الغاز بالسامراب

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صحيفة اليوم التالي:

– هيئة مياه الخرطوم: تسيير تناكر يومياً لمناطق شح ونقص المياه والمعالجات مستمرة لاحتواء المشكلة

– وصول 10 بواخر وقود وغاز إلى بورتسودان بدعم من حميدتي

– الآلية الاقتصادية العليا تقرر إنشاء بورصة للذهب وإجراء عطاءات لاستيراد القمح والوقود

– وزير الصحة: لن نسمح بدخول العالقين في ظل الأوضاع الراهنة

صحيفة السوداني:

– البرهان يتلقى رسائل تهنئة من رئيس دولة الامارات ونائبه ومن ولي عهد أبو ظبي

– حمدوك يشارك في الاجتماع المشترك للاتحاد الأفريقي والهيئات الاقتصادية التابعة

– كباشي يلتقي رئيس مكتب الاتحاد الافريقي بالخرطوم

– وزير الصحة: ما تبقى من إمدادات يكفي لأسبوعين والوضع الحالي لا يسر ومزعج

– إعادة العالقين غير ممكنة حاليا.. الحكومة تحذر: الأوضاع غير مرضية وتضطر لإتخاذ إجراءات إضافية

– قوى الإجماع ترفض مجلس السلام وتطالب بحله

صحيفة الوطن:

– حمدوك يعيدك المفصولين من سودانير

– اعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

– وزير الصحة زيادة الأدوية المصنعة محليا غير مبررة

– الوليد مادبو : أثيوبيا شيدت سد النهضة في أرض سودانية تاريخ وحضارة

– الإعلان عن ٥٧ حالة جديدة مصابة بكورونا ٣وفيات

– ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة وخبراء ينصحون بمعالجات

صحيفة أخبار اليوم:

– افورقي يبرق البرهان ويهنئ الشعب السودانى بشهر رمضان

– قرار بإعفاء الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب

– والي الخرطوم المكلف يقر بوجود ضعف في تقديم الخدمات بالمحليات

– طفلتان تتعافيان من كورونا التي التقطتاها من والدهما الطبيب

صحيفة الامة:

ارتفاع غبر مسبوق للتضخم والخبراء ينصحون بمعالجات عاجلة

دبلوماسيون: تبريرات حمدوك للفصل السادس واهية

خبراء إقتصاديون يمتدحون التحسن في توفير الخبز

خبير سياسي : اتفاق المهدي والدقير على ضرورة إجراء إصلاحات بقحت اكبر دليل على فشلها

وزير الصحة : لن نسمح بدخول السودانيين العالقين في الوقت الراهن وما عندنا علاج لكورونا…

الخرطوم(أخبار الخليج 365)