“ثوار خلف رجل السلام” تدعم الفريق اول محمد حمدان حميدتي

أعلنت مبادرة شعبية بإسم (ثوار خلف رجل السلام) والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة من تحقيق للحرية ودعم السلام المستدام وتحقيق العدالة عبر نبذ العنصرية والجهوية وتطوير العمل الطوعى بفتح الفرص المتساوية لكل الشباب.

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واضافت المجموعة في تصريحات صحفية أن المجموعة تطوعية ولديها ثقل جماهيرى وشعبى وتضم كافة شرائح المجتمع دون استثناء ومن أهدافها أيضاً دعم رجل السلام فى السودان وجنوب السودان الفريق اول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في جمهورية السودان، تحت شعار (كلنا يد واحدة خلف رجل السلام).

ويشير العديد من المراقبين للدور الكبير الذي يلعبه الفريق أول حميدتي في التصالح بين السودانيين مثل ما حدث في بورتسودان والجنينة من سلام ومصالحات بين القبائل، عبر إيقاف نزيف الدم والاقتتال وكذلك دوره الكبير في سلام دولة جنوب السودان، والمفاوضات الجارية بين الفصائل السودانية في جوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)