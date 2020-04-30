شاهد.. وزير الصحة: مريض الكورونا نعطيه “دربات وبندول فقط وإذا مانفع فإن الشخص سيموت”

حذر وزير الصحة د.أكرم التوم اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الحالي بسبب جائحة كورونا وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الأربعاء، تسجيل (57) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل (3 ) وفيات، وارتفع إجمالي الإصابات إلى (375) حالة، متضمنة (28) وفاة.

وأضاف أن دخول العالقين في البلدان بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤكداً أنه مالم تنخفض الحالات لن يتم إدخال العالقين.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) للفيديو المرفق، دعى المواطنين الى ضرورة الانضباط والالتزام بقرار حظر التجوال لتقليل الاصابة بفيروس كورونا، واقر وزير الصحة بعدم توفر المال في الوقت الحالي لاستيراد الدواء مؤكداً عدم وجود علاج لكورونا وقال سيتم إعطاء المصاب (دربات وبندول فقط وإذا مانفع فإن الشخص سيموت).

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)