والى القضارف يطمئن على وقود الموسم الصيفي

اطمان والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد على بدء عمليات تخزين الوقود لمقابلة الموسم الزراعي الصيفي .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للادارة العامة للبترول بالوﻻية حيث عقد الوالى اجتماعا مع مدير الادارة اﻻستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس بحضور مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة ومدير جهاز التحصيل الموحد وعدد من المسؤولين الآخرين .

واطلع الوالى بحسب وكالة السودان للانباء خلال الاجتماع علي انسياب الوقود والعقبات التي تعترض توزيع وقود القطعان بالمحليات ،موجها بتحديث البيانات واعداد احصائية كاملة حول استهلاك الوﻻية الكلي من الوقود في القطاعات المخلتفة .

ووجه الوالى باعداد سجل للقطعان لتسهيل توزيع الوقود لتحديد اولويات الصرف على الحيوان والبساتين ومحطات المياه بجانب تخصيص وقود للتنمية والطوارئ .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )