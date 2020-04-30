حمدوك يشارك في الاجتماع المشترك للاتحاد الأفريقي والهيئات الاقتصادية التابعة

شارك رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرس ( Video conference) في الاجتماع المشترك لمكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المنظمات والهيئات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي وذلك للتباحث بخصوص جائحة كورونا (COVID-19) وقد ترأس الاجتماع السيد سيريل رامفوزا رئيس دولة جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي .

واستمع الاجتماع في افتتاحيته إلى ملخص من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي حول مجهودات مكتب الاتحاد الأفريقي لمحاربة المرض، كما استمع إلى تقرير حول تطورات المرض في أفريقيا من مدير مراكز مكافحة الأوبئة في أفريقيا د. جون نكينجاسونج.

وقدم رؤساء المجموعات والهيئات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي تقاريراً حول قياسات المرض والتنسيق بين هذه المجموعات لمكافحة جائحة كورونا (COVID-19).

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من جانبه أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك خلال الاجتماع أن الدرجة العالية من الهمة في مواجهة الجائحة من قبل الدول الأفريقية أثبتت أن الاتحاد الأفريقي يتسم بروح القوة والوحدة في وقت الأزمات وأن الجميع مهتم بإنهاء جائحة كورونا.

وهنأ حمدوك عبر مداخلته بحسب صحيفة السودانى رئيس الاتحاد الأفريقي، رامافوزا لحنكته في قيادة الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة العصيبة من عمر البشرية، كما أشاد بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي بقيادة د. موسى فكي في التصدي لوباء كورونا( COVID-19) وأشار إلى أن القارة بكاملها متحفزة لمحاربة الجائحة حتى القضاء عليها.

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء د. حمدوك إن الاستراتيجية المُثلى يجب أن تكون لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة كي تصل إلى درجة معقولة من اتباع النظام الصحي الجيد على المستويات القومية.

وأكد د. حمدوك بوصفه رئيساً للإيقاد أن المنظمة مصممة على ألا تترك خلفها أحداً خلال معركة التصدي للجائحة والانتصار عليها في نهاية المطاف،

وزاد بأن استعداد المنظمة لمجابهة المرض يشمل خطة للمكافحة والوقاية للثلاثة أشهر القادمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)