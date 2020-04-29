عاجل.. حمدوك يشيد بجهود الاتحاد الإفريقي في التصدي لجائحة كورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020

كتب محمد أمين

قال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، إن الدرجة العالية من الهمة في مواجهة الجائحة من قبل الدول الأفريقية أثبتت أن الاتحاد الأفريقي يتسم بروح القوة والوحدة في وقت الأزمات وأن الجميع مهتم بإنهاء جائحة كورونا.



وشارك حمدوك اليوم (الأربعاء) عبر الفيديو كونفرس، في الاجتماع المشترك لمكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المنظمات والهيئات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي لبحث جائحة كورونا.

واشاد بحكنة رئيس الاتحاد الأفريقي، رامافوزا في قيادة الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة العصيبة، و بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي، التصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن القارة بكاملها متحفزة لمحاربة الجائحة حتى القضاء عليها.

وقال رئيس الوزراء، إن الاستراتيجية المُثلى يجب أن تكون لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة كي تصل إلى درجة معقولة من اتباع النظام الصحي الجيد على المستويات القومية.

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وأكد د. حمدوك أن لإيقاد مصممة على ألا تترك خلفها أحداً خلال معركة التصدي للجائحة والانتصار عليها في نهاية المطاف، وزاد بأن استعداد المنظمة لمجابهة المرض يشمل خطة للمكافحة والوقاية للثلاثة أشهر القادمة.

وترأس الاجتماع بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامفوزا.

وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي مجهودات مكتب الاتحاد الأفريقي لمحاربة المرض، تقريرا حول تطورات المرض في أفريقيا.

كما قدم رؤساء المجموعات والهيئات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي تقاريراً حول قياسات المرض والتنسيق بين هذه المجموعات لمكافحة جائحة كورونا.