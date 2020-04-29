عاجل.. الاتحاد الإفريقي يعلن دعم بعثة الامم المتحدة بالسودان

الأربعاء 29 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أبدى الاتحاد الافريقي استعداده لدعم موقف السودان من بعثة الامم المتحدة التي من المقرر أن تصل في شهر مايو المقبل.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الأربعاء) محمد بلعيش رئيس مكتب الاتحاد الافريقي بالخرطوم.

وقال وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، في تصريح صحافي، إن (كباشي) أكد لمسؤول الاتحاد الافريقي، أن خطاب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بان يحصل السودان على بعثة أممية مبنية على اساس البند السادس لدعم عملية السلام.

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وأوضح قمر الدين أن البعثة الاممية سياسية لدعم التحول الديمقراطي، ولن تشمل وجود عسكري.

من جهته، قال بعليش، هنالك تقدم مسلموس في مسار السلام تؤمن النصالحة الوطنية والاستقرار في السودان.

واضاف أن المرحلة الانتقالية في السودان تواجه العديد من التحديات من بينها جائحة كورونا، بالاضافة إلى جائحة الشائعات، ون السودان بخير.

وأشار بلعيش إلى أن المسؤولين في السودان يسعون لاخراج البلاد من هذه المرحلة عبر انجاز السلام والتنمية والأمن وبناء المؤسسات التي ستساهم في بناء السودان الجديد.