إنفراج فى موقف الخبز بالخرطوم

الخليج 365 : كشف امين اتحاد المخابز السابق جبارة الباشا عن حدوث إنفراج فى موقف الخبز حاليا.

وارجع الباشا ل( السوداني) تحسن موقف الخبز إلى تراجع استهلاكه خلال شهر رمضان إلى جانب مغادرة الآلاف من المواطنين لقضاء رمضان فى الولايات خاصة لتزامنه مع فرض حظر التجوال فى الخرطوم.

وقال إنه فى حال الالتزام بتوزيع 39الف جوال فى الخرطوم خلال الوقت الحالي تكفي لعمل المخابز .

ولفت إلى أن عملية التوزيع الحاليه للدقيق بإشراف مباحث التموين تلتزم بالعدالة وان كل محلية أصبحت لوكيل واحد فقط.

ونوه إلى أن بعض المخابز تعاني من ربكة فى توزيع الدقيق بعد إيقاف الوكلاء

و فقدانها لحصتها من الدقيق لكنها تسعى حاليا للحصول على حصتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. المادة السابقة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء في بنك السودان المركزي المقالة القادمة قرارات جديدة بشأن التزوّد بالوقود

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