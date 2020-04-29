الصحة: الزيادة في أسعار الأدوية المحلية مرفوضة

أعلن وزير الصحة الإتحادية د. أكرم علي التوم، رفضه للزيادة غير المبررة لأسعار الأدوية المحلية واشار الى أن ذلك تم دون إعتبار لوسائل متعددة لخفض التكاليف على المنتج ليظل السعر في متناول يد المواطن السوداني الذي تطحنه الأزمة الإقتصادية والأوبئة والأمراض.

Advertisements

ووجه الوزير عقب لقائه اليوم تجمع الصيادلة المهنيين – الأمين العام للمجلس القومي للأدوية و السموم د. عماد ابوريد بعقد إجتماع عاجل يضم كل الشركاء الداعمين لوفرة الدواء وتطوير إمكانيات تصنيع للأدوية المحلية.

وناقش اللقاء قرار المجلس القومي للأدوية و السموم المختص بالزيادة الأخيرة لأسعار الأدوية المصنعة محلياً،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)