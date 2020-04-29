التاريخ: 29-أبريل-2020
0 مشاهدة
أعلن وزير الصحة الإتحادية د. أكرم علي التوم، رفضه للزيادة غير المبررة لأسعار الأدوية المحلية واشار الى أن ذلك تم دون إعتبار لوسائل متعددة لخفض التكاليف على المنتج ليظل السعر في متناول يد المواطن السوداني الذي تطحنه الأزمة الإقتصادية والأوبئة والأمراض.
ووجه الوزير عقب لقائه اليوم تجمع الصيادلة المهنيين – الأمين العام للمجلس القومي للأدوية و السموم د. عماد ابوريد بعقد إجتماع عاجل يضم كل الشركاء الداعمين لوفرة الدواء وتطوير إمكانيات تصنيع للأدوية المحلية.
وناقش اللقاء قرار المجلس القومي للأدوية و السموم المختص بالزيادة الأخيرة لأسعار الأدوية المصنعة محلياً،
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: الزيادة في أسعار الأدوية المحلية مرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.