انفراج فى موقف الخبز بالخرطوم

التاريخ: 29-أبريل-2020
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كشف امين اتحاد المخابز السابق جبارة الباشا عن حدوث إنفراج فى موقف الخبز حاليا وارجع الباشا تحسن موقف الخبز إلى تراجع استهلاكه خلال شهر رمضان إلى جانب مغادرة الآلاف من المواطنين لقضاء رمضان فى الولايات خاصة لتزامنه مع فرض حظر التجوال فى الخرطوم.
وقال إنه فى حال الالتزام بتوزيع 39الف جوال فى الخرطوم خلال الوقت الحالي تكفي لعمل المخابز .
ولفت بحسب صحيفة ( السوداني) إلى أن عملية التوزيع الحاليه للدقيق بإشراف مباحث التموين تلتزم بالعدالة وان كل محلية أصبحت لوكيل واحد فقط ونوه إلى أن بعض المخابز تعاني من ربكة فى توزيع الدقيق بعد إيقاف الوكلا و فقدانها لحصتها من الدقيق لكنها تسعى حاليا للحصول على حصتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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