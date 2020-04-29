لجنة طوارئ الخرطوم تقرر منع تكدس العربات امام طلمبات الوقود

التاريخ: 29-أبريل-2020
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قررت لجنة الطوارئ بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الامين العام لحكومة الولاية الطيب الشيخ إحكام التنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قضايا الوقود وتكدس العربات امام الطلمبات في اعقاب الزيادة المستمرة في أعداد المصابين بوباء كورونا وزيادة أعداد المشتبه فيهم.
و قررت اللجنة تشكيل قوة امنية من كل القوات بازالة التكدس امام الطلمبات والسماح فقط لعربات الطوارئ والعربات التي تحمل اذن مرور فيما خاطب الاجتماع اللجنة العليا لتحديد مواعيد التزود بالوقود.
كما اطلعت اللجنة على الاتفاق الذي تم مع وزارة الطاقة والتعدين بتخصيص عدد ٤ محطات للكوادر الطبية و٧ محطات لعربات النفايات و١١ محطة للمشاريع الزراعية و٤ محطات لنقل القمح.
وستستمع اللجنة في اجتماعها غدا لتقارير حول موقف توزيع الخبز والغاز والسكر والدعم الاجتماعي للمستحقين
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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