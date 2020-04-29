متخفية بشعار فريق مانشستر سيتي.. طائرة إماراتية تحط بالخرطوم لبحث دعم حفتر بمقاتلين من السودان

علمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن الطائرة الإماراتية التي تحمل الرقم A6-BND وتحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم قد حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم أمس الثلاثاء، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون.

وكانت طائرة أخرى قادمة من مطار عدن وتحمل الرقم FXX2534 قد استبقت وصول طائرة المسؤولين الإماراتيين بنحو نصف ساعة.

ومن المعروف أن مطار الخرطوم مخصص فقط لاستقبال طائرات الشحن بعد توقف حركة الملاحة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الجزيرة نت، أكدت المصادر أن زيارة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد، جاءت للتباحث في آلية تقديم الدعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته، عقب تقدم قوات حكومة الوفاق في عدة محاور إستراتيجية.

وغادرت طائرة المسؤولين الإماراتيين مطار الخرطوم بعد نحو خمس ساعات متجهة إلى أبو ظبي.

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الجدير بالذكر أن طائرة خاصة برقم GALX، وتحمل هي الأخرى عددا من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى حطت في مطار الخرطوم السبت، قادمة من مطار دبي، ومكثت نحو ساعتين، ثم غادرت إلى جمهورية تشاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)