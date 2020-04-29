قوى الإجماع ترفض مجلس السلام وتطالب بحله

التاريخ: 29-أبريل-2020
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رفضت قوى الإجماع الوطني، المشاركة في مجلس السلام وطالبت حله.
وقالت في تعميم صحفي، الأربعاء، إن المجلس الأعلى للسلام ليس هو الآلية الصحيحة لمناقشة ودفع عملية السلام.
وأوضحت بحسب صحيفة السوداني أن السليم والواجب المقدم هو تكوين مفوضية السلام بعد إجازة قانونها، لتتولى عملية الحوار المفضي للسلام وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، كما يجب تضمين إنشاء مفوضية السلام.
وتابعت: على أن نستصحب كل ماهو إيجابي كأوراق ورؤى تمت في جوبا، مضيفة “نؤكد على الإطار المفاهيمي للسلام وفق القضايا وليس المسارات”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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