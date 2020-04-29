تفريغ باخرتي بنزين وغاز بميناء بورتسودان

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، الأربعاء، عن دخول باخرة بنزين إلى المربط بميناء بورتسودان تحمل نحو 32 ألف طن متري

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واوضح وزير الطاقة عادل إبراهيم، في تعميم صحفي اطلعت عليه “ أخبار الخليج 365” أن الباخرة بدأت التفريغ.واضاف بان باخرة غاز تحمل 12 ألف طن أكُملت إجراءاتها المالية وفي طريقها للمربط. ولفت إبراهيم إلى أن دخول الباخرتين يُمكَن من تغطية حاجة الولايات بصورة كبيرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )