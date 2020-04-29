الاسبوع بقى فيه سبعة (جمع).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
# الحصة الصباحية /
الكيزان اعترضوا على (القومة للسودان).
الجماعة ديل هسع لو قالوا ليهم (قوموا) للغداء – زول بتلقوا فيهم قاعد مافي.
احسن حاجة – خليك في البيت – سلامتك ..وسلامة اسرتك ..ووطنك.
………………
· ناس زمان عندهم حاجة اسمها (الزمن الجميل).
· نحن كلنا عندنا حنين للزمن الماضي.
· الزمن القديم تلفون 3310 ما كان فيه – مع ذلك بيقعدوا يشكروا ليك فيه.
· هسع ابناء هذا الجيل الواحد لو كان ما عندو (تلفون) جلاكسي اخر صيحة ..ما بقدر يعيش.
· ولا بضوق للدنيا طعم.
· اهم حاجة عند ابناء هذا الزمن (التلفون).
· وبعد داك – كل شيء هين.
· أي حاجة تاني ما مشكلة.
· الحتة دي قاعدين نكتب فيها كتير – بنتكلم عن (كورة زمان) وبنقول العهد (الذهبي) للكرة السودانية.
· وعادي بناخد ستة في العهد الذهبي للكورة السودانية.
· زمان الهلال والمريخ – كل ما يلعبوا امام اندية شمال افريقيا بتغلبوا بالسبعات.
· ولا في زول بقول حاجة.
· وبقولوا ليك العهد الذهبي للكورة السودانية.
· المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
· واطول ليكم في الموضوع.
· بنتحدث عن (فن زمان) وبنقول العهد (الذهبي) للاغنية السودانية.
· ممكن دي نتفق فيها معاكم.
· زمن الكاشف وحسن عطية وعثمان حسين وابراهيم عوض.
· مسرح زمان عندنا هو العهد الذهبي للمسرح السوداني.
· لو مسكت التلفزيون يعتبر جيل متوكل كمال وضوالبيت والفاتح الصباغ واسحاق عثمان هو الجيل الذهبي للتلفزيون.
· على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
· ما تشتغلوا بي كلامي دا.
· احفروا ليه قبلو.
· وادفنوه.
· في الصحافة – البحصل الآن – أي كلام.
· الجيل الذهبي للصحافة السودانية كان قبل (50) سنة.
· أي حاجة زمان بعتبروها (ذهبية).
· عشان كدا بقى عندنا مشكلة مع الحاضر.
· اعملوا شير.
· عندنا عقدة من المستقبل.
· أي زول خايف من بكرة.
· مربطين في الماضي.
· كنا بنتكلم بادهاش كبير عن ثورة اكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985.
· كنا بنعتبر ما في ثورة احسن من كدا.
· بطولات.
· وتضحيات.
· جاء هذا الجيل – وقال لينا انتوا بتقولوا في شنو؟.
· شفنا حاجات – في الخيال ما كنا بنتخيلها.
· حاجات فوق التصور.
· الجيل الحالي – وهذا الزمن – فيه حاجات عجيبة – حاجات غريبة.
· في اشياء يجب ان نفتخر بها.
· علينا ان نفتخر بابناء هذا الجيل.
· ما نقعد نعملها كلها (تاريخ).
· وكرري.
· وهلال 87.
· ومريخ مانديلا.
· لا في حاجات الآن رائعة.
· هذا الجيل – جدير بالاحتفاء والتقدير.
· هذا الجيل يجب ان نقف عنده.
· يجب ان نفتخر به.
· جيل زي دا تاني ما بنلقاه.
· المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
· واطول ليكم في الموضوع.
· في جيل زمنو كلو ضيعو في القعّاد فوق اللستك…والوقوف تحت العمود.
· والغلاط طول اليوم.
· انا ما عارف كانوا بتغالطوا في شنو؟.
· والدنيا دي كلها كان فيها اتجاه واحد.
· أي زول عاوز يغترب.
· أي زول منتظر اللوتري.
· ما في حلم اكبر من (اللوتري).
· طبعا الكلام دا – كان بحصل قريب.
· على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
· ما تشتغلوا بي كلامي دا.
· احفروا ليه قبلو.
· وادفنوه.
· في جيل عملها كلها (رحلات).
· والخميس والجمعة.
· الرحلة يوم الجمعة كانت موضوع.
· وفي جيل وقتو كلو في التلفون.
· وفي الواتساب.
· الجيل الحالي.
· للامانة تضيّع وقتك في (الواتساب) احسن من ان تضيّع وقتك فوق (اللستك).
· في جيل كان بعديها (شريك للقمري).
· الواحد فيهم اليوم كلو بقضي مطاردة في (القمري) وترصد ليه.
· وقت الزول يرجع اخر اليوم شايل ليه (قمرية) – بكون ما مصدق.
· زي كأنو جاب التمساح من بحرو.
· وفي جيل وقتو كلو كان في البحر.
· الواحد يرمي ليك (السنارة) وقت تمغرب يطلع ليه بي (سمكة) بيشعر انو عمل حاجة للبلد.
· كان في (فراغ) كبير.
· وكان في (وقت) مهدر.
· الناس ما عارفة تعمل شنو؟.
· حفلة (الخميس) القادم – تنتظره من يوم السبت.
· من يوم السبت وانت ما عندك حاجة غير حفلة يوم الخميس.
· اعملوا شير.
· الواحد كان لو مسافر بعد شهر – بكون بيجهز في (الشنطة) من قبل ثلاثة اسابيع.
· والبكاء والنحيب.
· والصور.
· والجوابات بعد ذلك.
· العالم كان مقطوع.
· لو سافرت 5 كيلو بس – اخبارك بتتقطع.
· كان ما في موضوع.
· ممكن تسافر من هنا لي كوستي وتقعد فيها اسبوعين ..عشان صاحبك عندو عرس اخوه.
· يا ريتو لو كان عرسو.
· عرس اخو صاحبك بتقعد فيه اسبوعين.
· هسع ما في كلام زي دا.
· الناس بقوا مشغولة.
· واي زول بقى في رقبتو.
· ما في زول فاضي للكلام دا.
· وما في زول بيستحمل ليه زول 48 ساعة.
· الاوضاع بقت صعبة.
· عشان كدا – الناس (الكبيرة) بتقت تهرب من هذا الزمن.
· أي اب بقول لي اولادو كان بيجي الاول.
· اعملوا شير.
· واي (جد) بقعد يتكلم مع احفاده عن الزمن الفات ..ويقعد يشكر فيه ..وهو في الزمن السمح دا – القاعد يتكلم عنو دا كان عندو (جلابية) واحدة.
· الواحد فيهم يقول ليك الدنيا كانت بي خيرها.
· والشعيرية كانوا ما بشوفها إلّا في المناسبات.
· اعملوا شير.
· السكسكانية دي بتكون مرصرصة بس في (رفوف) الدكان – انا ما عارف كان بشيلها منو؟.
· الجبنة ما بعملوها في الفول – إلّا وقت الفطور يجيب ليه (ضيوف).
· وجماعتك بشكروا في الزمن الماضي.
· شيء سمنة.
· وشيء عسل نحل.
· وشيء لبن.
· كلام ساكت.
· واحد من الزمن القديم – زي حركات ناس زمان قعد يشكر ليّ في الزمن الفات.
· قال لي زمان كيلو الباسطة 5 كيلو.
· جوز الحمام معاه (ديك).
· رطل السكر كان بقعد شهر في البيت.
· دستة المنقا كرتونة.
· الاسبوع كان فيه جمعتين.
· زولكم من قال لي كدا – قلت ليه بس اقيف.
· انت وصلت تب.
· الاسبوع هسع بقى فيه سبعة (جمع).
· الاسبوع كلو جمعة.
· نحن سمعنا بي الاجازة البدون مرتب.
· لكن اجازة بي مرتب دي ما سمعنا بيها إلّا مع (الكورونا) دا.
· الناس بقت ترجع البيت بدري.
· المواصلات كانت مضيعة زمنا ساكت.
· الحوامة.
· والمرقة بدون بدون مناسبة.
· الناس هسع عرفت قيمة (البيت).
· قيمة القيلولة.
· وشاي المغرب.
· وصينية الغداء.
· الناس دي كانوا جاريين في حاجات ولا بتستاهل.
· الواحد كان بنوم بعد الساعة اتنين صباحا.
· هسع الجدول انتظم.
· أي حاجة في مواعيدها.
· على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
· ما تشتغلوا بي كلامي دا.
· احفروا ليه قبلو.
· وادفنوه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسبوع بقى فيه سبعة (جمع).. بقلم محمد عبد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.