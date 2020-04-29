الاسبوع بقى فيه سبعة (جمع).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية /

الكيزان اعترضوا على (القومة للسودان).

الجماعة ديل هسع لو قالوا ليهم (قوموا) للغداء – زول بتلقوا فيهم قاعد مافي.

احسن حاجة – خليك في البيت – سلامتك ..وسلامة اسرتك ..ووطنك.

………………

· ناس زمان عندهم حاجة اسمها (الزمن الجميل).

· نحن كلنا عندنا حنين للزمن الماضي.

· الزمن القديم تلفون 3310 ما كان فيه – مع ذلك بيقعدوا يشكروا ليك فيه.

· هسع ابناء هذا الجيل الواحد لو كان ما عندو (تلفون) جلاكسي اخر صيحة ..ما بقدر يعيش.

· ولا بضوق للدنيا طعم.

· اهم حاجة عند ابناء هذا الزمن (التلفون).

· وبعد داك – كل شيء هين.

· أي حاجة تاني ما مشكلة.

· الحتة دي قاعدين نكتب فيها كتير – بنتكلم عن (كورة زمان) وبنقول العهد (الذهبي) للكرة السودانية.

· وعادي بناخد ستة في العهد الذهبي للكورة السودانية.

· زمان الهلال والمريخ – كل ما يلعبوا امام اندية شمال افريقيا بتغلبوا بالسبعات.

· ولا في زول بقول حاجة.

· وبقولوا ليك العهد الذهبي للكورة السودانية.

· المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

· واطول ليكم في الموضوع.

· بنتحدث عن (فن زمان) وبنقول العهد (الذهبي) للاغنية السودانية.

· ممكن دي نتفق فيها معاكم.

· زمن الكاشف وحسن عطية وعثمان حسين وابراهيم عوض.

· مسرح زمان عندنا هو العهد الذهبي للمسرح السوداني.

· لو مسكت التلفزيون يعتبر جيل متوكل كمال وضوالبيت والفاتح الصباغ واسحاق عثمان هو الجيل الذهبي للتلفزيون.

· على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

· ما تشتغلوا بي كلامي دا.

· احفروا ليه قبلو.

· وادفنوه.

· في الصحافة – البحصل الآن – أي كلام.

· الجيل الذهبي للصحافة السودانية كان قبل (50) سنة.

· أي حاجة زمان بعتبروها (ذهبية).

· عشان كدا بقى عندنا مشكلة مع الحاضر.

· اعملوا شير.

· عندنا عقدة من المستقبل.

· أي زول خايف من بكرة.

· مربطين في الماضي.

· كنا بنتكلم بادهاش كبير عن ثورة اكتوبر 1964 وثورة ابريل 1985.

· كنا بنعتبر ما في ثورة احسن من كدا.

· بطولات.

· وتضحيات.

· جاء هذا الجيل – وقال لينا انتوا بتقولوا في شنو؟.

· شفنا حاجات – في الخيال ما كنا بنتخيلها.

· حاجات فوق التصور.

· الجيل الحالي – وهذا الزمن – فيه حاجات عجيبة – حاجات غريبة.

· في اشياء يجب ان نفتخر بها.

· علينا ان نفتخر بابناء هذا الجيل.

· ما نقعد نعملها كلها (تاريخ).

· وكرري.

· وهلال 87.

· ومريخ مانديلا.

· لا في حاجات الآن رائعة.

· هذا الجيل – جدير بالاحتفاء والتقدير.

· هذا الجيل يجب ان نقف عنده.

· يجب ان نفتخر به.

· جيل زي دا تاني ما بنلقاه.

· المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

· واطول ليكم في الموضوع.

· في جيل زمنو كلو ضيعو في القعّاد فوق اللستك…والوقوف تحت العمود.

· والغلاط طول اليوم.

· انا ما عارف كانوا بتغالطوا في شنو؟.

· والدنيا دي كلها كان فيها اتجاه واحد.

· أي زول عاوز يغترب.

· أي زول منتظر اللوتري.

· ما في حلم اكبر من (اللوتري).

· طبعا الكلام دا – كان بحصل قريب.

· على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

· ما تشتغلوا بي كلامي دا.

· احفروا ليه قبلو.

· وادفنوه.

· في جيل عملها كلها (رحلات).

· والخميس والجمعة.

· الرحلة يوم الجمعة كانت موضوع.

· وفي جيل وقتو كلو في التلفون.

· وفي الواتساب.

· الجيل الحالي.

· للامانة تضيّع وقتك في (الواتساب) احسن من ان تضيّع وقتك فوق (اللستك).

· في جيل كان بعديها (شريك للقمري).

· الواحد فيهم اليوم كلو بقضي مطاردة في (القمري) وترصد ليه.

· وقت الزول يرجع اخر اليوم شايل ليه (قمرية) – بكون ما مصدق.

· زي كأنو جاب التمساح من بحرو.

· وفي جيل وقتو كلو كان في البحر.

· الواحد يرمي ليك (السنارة) وقت تمغرب يطلع ليه بي (سمكة) بيشعر انو عمل حاجة للبلد.

· كان في (فراغ) كبير.

· وكان في (وقت) مهدر.

· الناس ما عارفة تعمل شنو؟.

· حفلة (الخميس) القادم – تنتظره من يوم السبت.

· من يوم السبت وانت ما عندك حاجة غير حفلة يوم الخميس.

· اعملوا شير.

· الواحد كان لو مسافر بعد شهر – بكون بيجهز في (الشنطة) من قبل ثلاثة اسابيع.

· والبكاء والنحيب.

· والصور.

· والجوابات بعد ذلك.

· العالم كان مقطوع.

· لو سافرت 5 كيلو بس – اخبارك بتتقطع.

· كان ما في موضوع.

· ممكن تسافر من هنا لي كوستي وتقعد فيها اسبوعين ..عشان صاحبك عندو عرس اخوه.

· يا ريتو لو كان عرسو.

· عرس اخو صاحبك بتقعد فيه اسبوعين.

· هسع ما في كلام زي دا.

· الناس بقوا مشغولة.

· واي زول بقى في رقبتو.

· ما في زول فاضي للكلام دا.

· وما في زول بيستحمل ليه زول 48 ساعة.

· الاوضاع بقت صعبة.

· عشان كدا – الناس (الكبيرة) بتقت تهرب من هذا الزمن.

· أي اب بقول لي اولادو كان بيجي الاول.

· اعملوا شير.

· واي (جد) بقعد يتكلم مع احفاده عن الزمن الفات ..ويقعد يشكر فيه ..وهو في الزمن السمح دا – القاعد يتكلم عنو دا كان عندو (جلابية) واحدة.

· الواحد فيهم يقول ليك الدنيا كانت بي خيرها.

· والشعيرية كانوا ما بشوفها إلّا في المناسبات.

· اعملوا شير.

· السكسكانية دي بتكون مرصرصة بس في (رفوف) الدكان – انا ما عارف كان بشيلها منو؟.

· الجبنة ما بعملوها في الفول – إلّا وقت الفطور يجيب ليه (ضيوف).

· وجماعتك بشكروا في الزمن الماضي.

· شيء سمنة.

· وشيء عسل نحل.

· وشيء لبن.

· كلام ساكت.

· واحد من الزمن القديم – زي حركات ناس زمان قعد يشكر ليّ في الزمن الفات.

· قال لي زمان كيلو الباسطة 5 كيلو.

· جوز الحمام معاه (ديك).

· رطل السكر كان بقعد شهر في البيت.

· دستة المنقا كرتونة.

· الاسبوع كان فيه جمعتين.

· زولكم من قال لي كدا – قلت ليه بس اقيف.

· انت وصلت تب.

· الاسبوع هسع بقى فيه سبعة (جمع).

· الاسبوع كلو جمعة.

· نحن سمعنا بي الاجازة البدون مرتب.

· لكن اجازة بي مرتب دي ما سمعنا بيها إلّا مع (الكورونا) دا.

· الناس بقت ترجع البيت بدري.

· المواصلات كانت مضيعة زمنا ساكت.

· الحوامة.

· والمرقة بدون بدون مناسبة.

· الناس هسع عرفت قيمة (البيت).

· قيمة القيلولة.

· وشاي المغرب.

· وصينية الغداء.

· الناس دي كانوا جاريين في حاجات ولا بتستاهل.

· الواحد كان بنوم بعد الساعة اتنين صباحا.

· هسع الجدول انتظم.

· أي حاجة في مواعيدها.

· على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

· ما تشتغلوا بي كلامي دا.

· احفروا ليه قبلو.

· وادفنوه.