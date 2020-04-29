كورونة (هرون) وتساهلات (ساوى).. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استمعت باهتمام للرسالة الصوتية التى بثتها الضابطة برتبة النقيب شرطة خديجة محمد موسى التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية طاقم التمريض بمجمع اللواء عمر ساوي مستشفى الشرطة، الرسالة حملت في طياتها عدة رسائل ذات اتجاهات مختلفة وأبرزها التهاون والاستهتار الذي تعاملت به إدارة مجمع ساوى مع كوادرها سواء كانت كوادر طبية ممثلة في الأطباء والممرضين أو طاقم العمال المسؤولين من عمليات النظافة والترتيبات أو حتى طاقم التأمين الذي يقوم بتأمين المستشفى ككل وتأمين المريض من ناحية أخرى ولعل التهاون والاستهتار بدا واضحا من خلال عدم اتباع أي اجراءات وقائية تتطلب التعامل مع المريض بحذر بجانب عدم توفير الأزياء والمعدات اللازمة التي تمكن طاقم التمريض والكوادر الطبية من أداء مهامهم دون التعرض للإصابة.

حسبما نقلت السستر الشجاعة فإن فحص كورونا كان ايجابيا منذ الفحص الثاني الذي أجري للمريض وهذا كان يجب أن يتبع بإجراءات وتدابير عاجلة تتمثل أولا في العزل الكامل لكل من خالط المريض ابتداء من الطاقم الطبي والسسترات وحتى العمال وطاقم التأمين.

وكان يتوجب اغلاق المجمع ولكن المؤسف ان المجمع ظل يعمل حتى بعد معرفة النتيجة وحتى وقت كتابتى لهذه الزاوية علما بان هذا يعرض حياة المرضى للخطر لاسيما وان مجمع عمر ساوى مستغل فى عمليات التوليد والانجاب والعناية المركزة للمرضى وهذا يعرض حياة الام وجنينها وحياة المرضى لخطر الاصابة بالفيروس اضف الى ذلك انه منذ ظهور الاعراض والاشتباه منذ ثلاثة ايام مضت كان يتوجب نقل المريض الى مركز العزل بجبرة الا ان ذلك لم يحدث ياربى تفتكرو عشان المريض قيادى بالنظام البائد خليتوهو؟ ، هسى لو كان زول عادى من ناس قريعتي راحت ولا مننا كان اترمى في مراكز الحجر.

ان التهاون والاستهتار الذى يتم التعامل به مع الكوادر الطبية بالمستشفيات المختلفة لمجابهة جائحة كورونا يجعلهم الاكثر عرضة للخطر وبالتالي يقود لتوسيع رقعة المصابين وتفشي المرض من خلال مخالطة الكوادر الطبية للمرض وانتقال العدوى اليهم ومن ثم نقلها لابنائهم واسرهم وهذا امر مقلق جدا يتوجب معه اتخاذ الحيطة والحذر ، لذلك يجب على ادارة مجمع عمر ساوى ان تقوم بحجر جميع كوادرها الذين احتكوا بالمريض او تواجدوا بالطابق الثالث وايضا ضرورة حجر عمال النظافة وحتى المرافقين للمريض .

كسرة ..

كيف اصيب احمد هرون بكورونا وهو داخل اكثر البقاع بعدا عن المرض؟ أليست هنالك حلقة مفقودة فالجزء الخاص بالمعتقلين بسجن كوبر يحتوي على غرف حبس انفرادي فكيف أصيب هرون بالمرض وضحوا لنا ذلك فياترى هل انتقلت اليه العدوى داخل السجن وهذا امر كارثي يجعلنا نشكك فى سلامة كل المتواجدين بالسجن ام ان العدوى نقلت اليه بطريقة ما ، ام انه كان يسمح له بالخروج من السجن ورونا الحاصل شنو ياناس لانه الحكاية ماااااا واقعة لينا.

غايتو انا شامة ريحة غير حميدة ….